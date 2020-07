Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Kaplice – Po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna zadních levých dveří kradl dosud neznámý zloděj ve vozidle.

Kapličtí policisté přijali oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému mělo dojít v přesně nestanovené době od 1. do 2. července 2020 u jednoho z domů v Linecké ulici ve městě Kaplice. Dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna levých zadních dveří osobního vozidla BMW vnikl do vnitřních prostor, odkud odcizil volant, včetně airbagu a celou přístrojovou desku. Škoda byla odhadnuta na více než 200 tisíc korun.

4. července 2020

