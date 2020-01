Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Vyšší Brod – Nechat peněženku ve vozidle nebyl dobrý nápad.

Lipenští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v průběhu dne 20. ledna 2020 v osadě Studánky v katastru obce Vyšší Brod vloupal do osobního vozidla tovární značky Citroen. Zloděj po rozbití skleněné výplně okna u spolujezdce, vnikl do vozidla, ze kterého odcizil koženou peněženku, ve které měl poškozený doklady a peníze. Škoda byla odhadnuta na více než 5 tisíc korun.

Opětovně připomínáme, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

21. ledna 2020

