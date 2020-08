Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Po rozbití skleněné výplně okna kradl dosud neznámý zloděj ve vozidle.

Českokrumlovští policisté přijali oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému mělo dojít v přesně nezjištěné době od 2. do 3. srpna 2020 v ulici Rooseveltova v Českém Krumlově. Dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně okna levých předních dveří osobního automobilu značky Škoda Superb vnikl do vnitřních prostor, odkud odcizil černé kožené desky s doklady od vozidla. Škoda byla odhadnuta na téměř 2 tisíce korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a po pachateli pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

4. srpna 2020

