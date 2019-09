Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do vozidla

HAVLÍČKOBRODSKO: Pachatel odcizil tablet a telefon

Havlíčkobrodští policisté prověřují případ vloupání do zaparkovaného vozidla, ke kterému došlo v sobotu 14. září mezi osmou a půl desátou večer na ulici P. F. Ledvinky v Havlíčkově Brodě. Dosud neznámý pachatel rozbil okno u nákladního vozidla Iveco a z vnitřních prostorů vozidla odcizil tablet Lenovo, mobilní telefon Honor a finanční hotovost. Majiteli tak vznikla škoda přes dvacet tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, provedli šetření a zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. Případ nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s tímto případem policisté apelují na občany, aby ve vozidlech nenechávali viditelně odložené peněženky, mobilní telefony, notebooky, tablety, kabelky, tašky a jiné cenné věci. K vloupání do vozidla může pachatele zlákat i jakákoli jiná viditelně odložená věc. Pokud pachatel vidí ve vozidle věc, kterou se rozhodne odcizit, nebude se určitě snažit vloupat se do automobilu šetrně. Škoda, kterou poškozením vozidla způsobí, mnohdy mnohonásobně překročí cenu odcizené věci. Pachatel se krádeže dopouští za účelem zisku. Věc, kterou odcizí, rychle prodá nebo vyhodí, takže už ji s největší pravděpodobností nikdy neuvidíte. Dále je nutné myslet také na to, že při krádeži mobilního telefonu, notebooku či tabletu se může pachatel dostat k vašim soukromým komunikacím a materiálům, osobním informacím i všem dalším uloženým datům.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

17. září 2019

