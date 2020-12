Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Střítež – Zloděje přilákala taška ponechaná ve vozidle.

O pravdivosti hesla „Auto není trezor“ se přesvědčil řidič osobního vozu tovární značky Mercedes-Benz Vito, ve kterém ponechal černou koženou tašku s popruhem přes rameno značky Gucci. V tašce byla finanční hotovost, platební karty a osobní doklady. Vůz byl zaparkovaný v době od 18:00 hodin do 20:12 hodin dne 18. prosince 2020 na odstavném parkoviště v obci Střítež, Kaplice – nádraží. Když řidič vrátil ke svému automobilu, čekalo ho nemilé překvapení. Někdo mu rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří a vozidlo vykradl. Zloděj tak podle vyjádření oznamovatele způsobil škodu za téměř 100 tisíc korun. Po pachateli i odcizených věcech pátrají kapličtí policisté.

Opětovně připomínáme, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.

Žádáme tímto každého, kdo by k uvedenému případu mohl poskytnout jakékoliv informace, které by přispěly k jeho objasnění, aby je předal policistům na služebně v Omlenické ulici v Kaplici, případně na telefonním čísle 974 232 720.

Za čin spáchaný v době nouzového stavu, hrozí pachateli zvýšená trestní sazba.

21. prosince 2020

