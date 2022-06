Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Písek – Pachatel z automobilu odcizil subwoofer značky Sencor.

Ve čtvrtek 2. června vyjížděli písečtí policisté do ulice Truhlářská v Písku, kde škodil zloděj. Zatím nezjištěný pachatel vnikl do zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Fabia v šedé barvě, dostal se do interiéru a ze zavazadlového prostou odcizil subwoofer značky Sencor. Majiteli způsobil škodu za 5 000 korun.

Policisté společně s kriminalistickým technikem zajistili stopy a okolnosti případu prošetřují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

3. června 2022

