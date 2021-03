Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do vozidla

PLZEŇ - V hledáčku pachatele neunikl zaparkovaný automobil, který utrpěl škody na zabezpečení a interiéru. Z vozu zloděj odcizil předměty a elektroniku za 15 tisíc korun.

Neznámý pachatel násilím vnikl do zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia v ulici 17. listopadu v Plzni. Tuto skutečnost přišel oznámit poškozený majitel policistům na obvodní oddělení Plzeň-Bory. Z dosavadního prověřování vyplývá, že k takovému protiprávnímu jednání mohlo dojít s největší pravděpodobností v noční době, a to ze dne 14. na 15. března 2021. Zloděj překonal mechanismus zabezpečení vozidla, do kterého vnikl a celé prohledal. Z přístrojové desky odcizil autorádio s dotykovým displejem, dále pak z interiéru vozidla odcizil elektrický autonaviják s ovládacím panelem, 2 kusy klíčů od jiných vozidel a jeden klíč s dálkovým ovládáním ke sklápěcímu vozíku. Ve vozidle po sobě zanechal "spoušť" a s lupem odešel neznámo kam. Pachatel svým jednáním způsobil poškozenému hmotnou škodu za přibližně 15 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, případem se dále zabývají a po pachateli pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

16. března 2021

