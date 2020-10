Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Strakonice – Auto není trezor.

Vozidlo Škoda Octavia zaparkované v ulici Českých Lesů ve Strakonicích upoutalo v noci z 20. na 21. října 2020 zatím neznámého pachatele. Pachatel nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného vozidla, prohledal kabinu vozidla a následně z ní odcizil palubní kameru zn. DOC, aku vrtačku zn. Bosh, aku vrtačku zn. Black Decker, pánskou peněženku finanční hotovostí, doklady, kartou pojištěnce, platebními kartami, čipovou a palivovou kartou. Pachatel způsobil škodu ve výši dvacet čtyři tisíc korun. Pachatel se do vozidla vloupal v době vyhlášení tzv. „nouzového stavu“. V případě dopadení pachatele a prokázání skutku tak hrozí pachateli trestní sazba na dobu od dvou do osmi let.

22. října 2020

