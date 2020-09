Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do vozidla

KLATOVY - Na parkovišti u hřbitova vnikl pachatel do vozidla, ze kterého odcizil kabelku i s jejím obsahem.

Oznámení o vloupání do zaparkovaného vozidla přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. V neděli dne 20.9.2020 v době od 11:25 do 11:48 hodin v Klatovech na ulici Hřbitovní vnikl neznámý pachatel do vozidla značky Škoda Fabia. Uvnitř vozidla pachatel odcizil dámskou kabelku, ve které měla poškozená peněženku s finanční hotovostí, osobní doklady, svazek klíčů a nabíječku k mobilnímu telefonu.

Výše škody činí 2 900 Kč.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Dana Ladmanová

21. září 2020

