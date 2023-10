Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do vozidla

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi cizince, který se se sekerou v ruce vloupal do vozidla.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky vyjížděli, v pondělí krátce po půlnoci, do Kbelské ulice v Praze 9, kde se dle oznámení nacházely ozbrojené osoby, které měly být ozbrojené sekerou a vloupávat se do zaparkovaného vozidla.

Po příjezdu policistů na místo již na první pohled uviděli na parkovišti dvě zaparkovaná auta, jedno bylo nastartované a mělo otevřený zavazadlový prostor. Druhé mělo zhasnuté světla a viditelně rozbité skleněné výplně. V momentě, kdy se k policisté k vozidlům přiblížili, začal z místa utíkat muž se sekerou v ruce. Toho policisté ihned doběhli a za užití donucovacích prostředků hrozby namířené střelné zbraně zpacifikovali. V druhém vozidle, se pod sedačkami ukrývala žena, která odmítala vůz opustit, a proto ji policisté za užití donucovacích prostředků taktéž zadrželi. Policisté šetřením zjistili, že se muž vloupal do auta, kde odcizil nářadí, dvě navigace, elektroniku a potraviny, které přenášel do svého vozidla. Do auta se dostal za pomocí sekery, kterou vybil skleněnou výplň vozu. Svým jednáním způsobil škodu za více než sto tisíc korun. Policisté měli podezření, že se ve vozidle nacházejí drogy, proto si na místo zavolali kriminalisty, kteří ho prohledali. Uvnitř nalezli malé množství drog, které byly odeslány na expertízu.

Policisté dvojici cizinců převezli na policejní služebnu, kde si osmatřicetiletý muž vyslechl podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení, kdy státní zástaupce na něj již podal návrh na potrestání. Žena při výslechu uvedla, že o tom, že se její přítel vloupával do vozidla, nevěděla.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 12. 10. 2023

