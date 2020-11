Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Kaplice – Zloděj po sobě zanechal škodu za více než 9 tisíc korun.

Kapličtí policisté přijali oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému mělo dojít v přesně nestanovené době 17:30 hodin dne 2. listopadu do 05:30 hodin dne 3. listopadu 2020 na parkovací ploše u domu číslo 316 v Omlenické ulici ve městě Kaplice. Dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně pátých zadních dveří osobního vozidla Dacia Dokker vnikl do zavazadlového prostoru, odkud odcizil elektrickou vrtačku značky DeWALT s plastovým kufříkem, AKU vrtačku značky Hilti s plastovým kufříkem, elektrickou okružní pilu, úhlovou brusku a úhlovou brusku značky BOSH. Škoda byla odhadnuta na více než 9 tisíc korun.

Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění uvedeného skutku poskytnout jakékoliv informace k výskytu podezřelé osoby či osob na místě činu, aby své poznatky předal kaplickým policistům na jejich služebně v Omlenické ulici, případně na telefonní lince 974 232 720.

Děkujeme.

4. listopadu 2020

