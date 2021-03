Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do vozidla

TŘEBÍČSKO: Po pachateli policisté pátrají

V době od úterního večera 16. března do středečního dopoledne se v Jaroměřicích nad Rokytnou vloupal pachatel do zaparkovaného vozidla. Automobil Citroen Jumper stál na ulici Březinova. Pachatel po rozbití skleněné výplně dveří vnikl do vozidla a odcizil z něho navigaci, palubní kameru a stavební nářadí jako bourací kladivo, příklepovou vrtačku, míchadlo a pilu. Krádeží vznikla majiteli škoda přibližně šestnáct tisíc korun. Další škodu způsobil pachatel poškozením vozidla. Policisté místo činu ohledali a zadokumentovali, v lokalitě provedli šetření. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. března 2021

