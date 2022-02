Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidel

Strakonice – Odložené věci ve vozidlech lákají zloděje.

V noci na 9. února 2022 se neznámí pachatelé vloupali do dvou zaparkovaných vozidel. U vozidla zn. Citroen zaparkovaného v obci Řepice u Strakonic rozbil okénko a z vozidla odcizil pánskou černou peněženku s finanční hotovostí, doklady od vozidla, kartičkou zdravotní pojišťovny, platební kartou a teleskopická obušek. Majiteli krádeží věcí a poškozením vozidla způsobil škodu ve výši 5 600 korun. Vloupání do dalšího vozidla oznámil majitel vozu Audi, který svůj vůz parkoval v ulici MUDr. Hradeckého ve Strakonicích. Pachatel uzamčené vozidlo otevřel bez zjevného násilí a odcizil dámskou peněženku s kartičkami zdravotní pojišťovny, platební kartu, nabíječku do auta a účetnictví firmy včetně razítka a doklady od vozidla. Policisté opětovně upozorňují majitele vozidel, aby při odchodu zkontrolovali uzamčení vozu a nenechávali ve vozidle odložené žádné věci. I prázdná taška může u pachatele vzbudit dojem, že uvnitř ní je peněženka, či jiné cenné věci a touhu zmocnit se jí.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

10. února 2022

vytisknout e-mailem