Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidel

České Budějovice - Na "lišovské" silnici neznámý pachatel vykrádal zaparkovaná vozidla.

Vloupání do zaparkovaných vozidel na silnici I/34 mezi Českými Budějovice a Třeboní, vyšetřují policisté obvodního oddělení Lišov. Dosud neznámý pachatel v neděli od 07:30 do 10:00 hod., na dvou místech, stejným způsobem – po rozbití skleněné výplně okna vozidla – vnikl do vnitřního interiéru, kde odcizil, co nalezl.

Nejprve pravděpodobně vnikl do zaparkovaného osobního vozidlo Peugeot, v katastru obce Štěpánovice, kdy se za pár desítek minut přesunul k odpočívadle Na Klaudě, kde stejným způsobem vnikl do osobního vozidla tovární značky Mazda.

V té souvislosti žádáme případně svědky uvedených případů, aby nás kontaktovali na obvodním oddělení v Lišově, Žižkova 170/37, telefon 974 226 740, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. srpna 2019

