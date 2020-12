Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do tří traktorů

Praha venkov – VÝCHOD – Majiteli vznikla milionová škoda

Kriminalisté Územního odboru Praha venkov- VÝCHOD pátrají od úterý 15. prosince 2020 po zatím neznámém pachateli, který se v zatím blíže nezjištěné době od večerních hodin 14. prosince do brzkých ranních hodin 15. prosince vloupal do zemědělského areálu v Mochově. Tam se následně vloupal do tří traktorů, ze kterých odcizil řídící jednotky, GPS, kalibrátor a joystick a to v celkové hodnotě převyšující jeden milion korun. Svého jednání se navíc dopustil v době, kdy je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav, což pachateli v případě dopadení jen přitíží.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

17. prosince 2020

