Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do tří chat ve Střížovicích

MLADOBOLESLAVSKO - V chatách se pachatel zaměřil na potraviny a alkohol, ale i dražší elektroniku a nářadí

Policisté z Obvodního oddělení Benátky nad Jizerou pátrají po pachateli nebo pachatelích, kteří mají a svědomí vloupání do tří rekreačních chat v obci Střížovice.

Zatím neznámý pachatel si vybral tři chaty, do kterých se rozhodl „podívat“ a také si něco s sebou odnést.

K prvnímu vloupání došlo v době od 7. do 13. února 2022. Zde neznámý pachatel poškodil okno u chaty a tím vnikl dovnitř. Pravděpodobně se mu tam nic nelíbilo, proto se vydal o kousek dál. V této chatě způsobil, tedy pouze škodu na poškozeném okně ve výši 2 tisíce korun.



Ve druhé chatě už se pachatel porozhlédl více. Nejprve vypáčil dveře a těmi vnikl dovnitř. Asi měl hlad a žízeň, proto si odnesl láhev červeného vína a několik instantních polévek, ani v dílně si nic nevyhlédl a z chaty kromě vína a polévek odešel s prázdnou. Až ve třetí chatě došlo k odcizení věcí v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun. To jestli se v předešlých chatách pouze rozkoukával a až v té třetí kradl naplno, nebo se jedná o jiného pachatele, teď musí zjistit policisté.



K vloupání do třetí chaty došlo v době od 11. do 13. února 2022, tam pachatel vypáčil vchodové dveře a vnikl dovnitř. Zaměřil se hlavně na nářadí a elektroniku, jednalo se například o AKU pilu, šroubovák, elektrické kladivo, pákové nůžky, ale i například spacáky, ponorný mixér, nože a další drobnější věci. Ani zde si pachatel neodepřel zásoby jídla a alkoholu, majitelům bylo odcizeno 30 kilogramů medu, 10 litrů různého alkoholu, sušenky a chipsy.

Policisté z Benátek nad Jizerou zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu poškození cizí věci, porušování domovní svobody a přečinu krádeže a po pachateli nebo pachatelích nyní intenzivně pátrají a zajišťují veškeré stopy, které by je k pachateli dovedly. Pachateli hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Policisté se pravidelně věnují preventivním aktivitám a to včetně kontrol chat a chatových oblastí nebo jiných rekreačních objektů, které zpravidla v zimních měsících bývají dlouhodobě opuštěné. Vzhledem k těmto třem případům vloupání se i dnes vydají do Střížovic zkontrolovat i další chaty a objekty.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

15. února 2022

vytisknout e-mailem