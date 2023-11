Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do trafiky

Pátráme po dosud neznámém muži, který se vloupal do trafiky, kde odcizil pouze vsazený tiket do loterijní hry.

Policisté z místního oddělení Žižkov pátrají po podezřelém, který se vloupal v Jičínské ulici v Praze 3 do trafiky. Tam vnikl za užití násilí, prohledal šuplíky, kde nalezl obálku se vsazeným tiketem do loterijní hry a z místa odešel. Svým jednáním způsobil škodu za více než třicet tisíc korun. Policisté se domnívají, že muž nepáchal tuto trestnou činnost poprvé. Pokud ho na záběrech poznáváte, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, ozvěte se prosím na linku 158.

Celým případem se policisté v současné době zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 13. 11. 2023

Související dokumenty pátrání.mp4

Velikost souboru:86,8 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem