Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stodoly – Schořov

Kutnohorsko - Čáslavští policisté šetří případ vloupání do stodoly, ke kterému došlo v uplynulém období.

Čáslavští policisté šetří případ vloupání do stodoly, ke kterému došlo v uplynulém období. Dosud neznámý pachatel vnikl na oplocený pozemek u domu, kde vnikl do stodoly a následně odcizil bubnovou benzinovou sekačky značky Perla, rotační benzinovou sekačku z Mountfieldu, travní benzinovou sekačku značky Huricane a stolní hoblovky s protahovačkou. Vrata od stodoly uzavřel na závoru a odešel dveřmi v pravém křídle vrat, které nechal otevřené. Zloděj pak vnikl do dílny vedle domu, odkud nic neodcizil. Způsobená škoda přesahuje 50 tisíc korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

13. dubna 2021

vytisknout e-mailem