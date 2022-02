Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do stodoly

Písek – Mišovice – Zloděj ze stodoly odcizil nářadí.

Čimeličtí policisté řeší od nedělního odpoledne případ vloupání do stodoly v obci Mišovice. V době od 23. ledna do 6. února vnikl zatím nezjištěný pachatel na oplocený pozemek u domu a násilně se dostal do stodoly, odkud odcizil úhlovou pilu, elektrický hoblík a vrtačku. Majiteli způsobil škodu za sedm tisíc korun.

Na místo vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

8. února 2022

