Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavební buňky v Nespekách

BENEŠOVSKO -Škoda na odcizení je 28 tisíc korun

Čerčanští policisté prověřují případ vloupání do stavební buňky v obci Nespeky část Městečko, kde zatím neznámý pachatel odcizil nářadí v hodnotě 28 tisíc korun.



Prozatímním šetřením bylo zjištěno, že se neznámý pachatel vloupal do samostatně stojící buňky v době od 16. září 2021 od 20:00 hodin do 17. září 2021 do 13:00 hodin, zde vypáčil dveře a tak se dostal dovnitř. Uvnitř stavební buňky tuto prohledal a následně zde odcizil vibrační pěch, nivelační stroj a úhlovou brusku. Majiteli vznikla škoda na odcizeném nářadí celkem 28 tisíc korun.

Policisté by nyní přivítali jakékoliv informace od svědků, kteří si mohli v okolí výše zmiňovaného místa v daném čase všimnout podezřelé osoby. Jakékoliv informace, které by pomohli s objasněním případu můžete poskytnout policistům Obvodního oddělení Čerčany na tel. čísle 974 871 720 nebo na bezplatné lince 158.

V případě dopadení a odsouzení může pachatele čekat až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. září 2021

