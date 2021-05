Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavební buňky

KLADENSKO – Pomozte vypátrat zloděje.

V sobotu 1. května 2021 oznámil prostřednictvím tísňové linky 158 vloupání do stavební buňky pětačtyřicetiletý muž. Ke skutku došlo předešlé noci, tj. v době od 21.30 hodin dne 30. dubna 2021 do 08:00 hodin dne 1. května 2021 v obci Velká Dobrá ve Svahové ulici a to na pozemku u rozestavěné novostavby. Neznámý pachatel přestříhal drátěné oplocení a následně odstranil visací zámky u stavební buňky. Do té vnikl a odcizil nářadí, konkrétně zmizely ruční pilky, páčidlo, palice, prodlužovací kabely a koncovka na třífázový kabel. Škoda byla vyčíslena na více jak pět tisíc korun.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného pachatele, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Unhošť, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 574. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. května 2021

