Vloupání do stavební buňky

KRALOVICE - Dosud neznámý zloděj způsobil svým protiprávním jednáním celkovou škodu ve výši patnáct tisíc korun.

Na policisty z obvodního oddělení Kralovice se v těchto dnech obrátil 56letý muž z Plzně. Přišel jim oznámit, že se někdo vloupal do areálu firmy v Kralovicích. K vloupání mělo dle všeho dojít v době od 31. ledna 2020 do 3. února 2020. V této době vnikl dosud neznámý zloděj do areálu kralovické firmy, vypáčil plastové okno u stavební buňky a vnikl dovnitř. Celý prostor prohledal a s sebou si odnesl finanční hotovost ve výši dva a půl tisíce korun a motorovou pilu. To mu ale zřejmě nestačilo, a tak ze zaparkovaného štěpkovacího stroje překonal víčko nádrže a odčerpal 450l motorové nafty. Celkovou škodu majitelé vyčíslili na patnáct tisíc korun. Policisté případ kvalifikovali jako přečin krádež a po pachateli pátrají.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

5. února 2020

