Vloupání do stavební buňky

Český Krumlov – Přídolí – Zloděj odcizil různé nářadí.

Nezvaný návštěvník se v přesně nezjištěné době od 8. do 9. září 2021 vloupal do stavební buňky stojící u novostavby v katastru obce Přídolí. Po násilném překonání vstupních dveří se lapka dostal do vnitřních prostor, které prohledal a odcizil zde dva rázové utahováky, aku vrtačku, sadu bitů, zahradní hadici a piknikový košík.

Zloděj způsobil souhrnnou škodu za více než 7 000 korun. Případ šetří a po pachateli i odcizených věcech pátrají českokrumlovští policisté.

10. září 2021

