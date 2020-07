Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavební buňky

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Zmizelo nářadí za více jak dvě stě tisíc.

Policisté Obvodního oddělení Hostivice šetří případ krádež, ke kterému došlo v noci ze 7. na 8. července 2020 v katastru obce Drahelčice. Neznámý pachatel v době od 19:00 hodin do 6.30 hodin vnikl na neoplocený pozemek stavební parcely a zde se za použití násilí vloupal do stavební buňky, ve které našel klíče od některých stavebních buněk, které byly také na pozemku. Z nich následně, už bez užití násilí, odcizil různé nářadí (laser, nivelační přístroj, řezák na trubky) a z těch, do kterých se nedostal pomocí klíčů, vnikl opět násilně a i zde ukradl například flexu, štěpkovač, vibrátor na beton, mechanické míchadlo, prodlužovací kabel, bourací kladivo a jiné nářadí. Celkem byla škoda na odcizených věcech vyčíslena na 222.800,- Kč. Poškozením způsobil zloděj škodu 6.500,- Kč.

Případ je vyšetřován jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného pachatele, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Hostivice, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 882 750. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. července 2020

vytisknout e-mailem