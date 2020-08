Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavební buňky

KLADENSKO – Pomozte vypátrat pachatele.

Včera 27. srpna 2020 přijal operační důstojník na linku 158 oznámení, že v Kladně – Dubí došlo k vloupání do stavební buňky. Neznámý pachatel v době od 10:00 do 16:00 hodin vnikl na oplocený pozemek parcely, vypáčil vstupní dveře do výše zmiňované buňky, ze které následně odcizil motorovou pilu zn. Husqvarna v hodnotě 6.000,- Kč. Poškozením byla způsobena škoda pět set korun.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného pachatele, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Kladno - venkov, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 561. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. srpna 2020

