Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do stavby domu a řidič se zákazem

ÚSTÍ NAD LABEM - Zloděj se vloupal do stavby rodinného domu a řidič usedl za volant i přes zákaz

Vloupání do stavby rodinného domu

Chlumečtí policisté šetří případ vloupání do stavby rodinného domu v Libouchci. Dosud neznámý pachatel se v průběhu noci z 30. na 31.1. v po rozbití skleněné výplně dveří vloupal do stavby a odcizil větší množství ručního aku nářadí, kabely a plynovou láhev. Svým jednáním majiteli způsobil škodu kolem 17 tisíc korun.

I přes zákaz usedl za volant

Střekovští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 39letému muži z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí. Podezřelý byl ve večerních hodinách policejní hlídkou zastaven při dopravní kontrole ve vozidle Alfa Romeo. Při kontrole policisté z dostupných evidencí zjistili, že má až do prosince roku 2025 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidič o tomto zákazu věděl, ale hlavu si s tím moc nelámal. V současné době mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 2. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

