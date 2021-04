Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stánku s občerstvením

KLADENSKO – Pachatel poškodil kolečka u grilu a zmocnil se finanční hotovosti.

Na linku 158 bylo dne 11. dubna 2021 oznámeno vloupání do jednoho z kladenských stánků s občerstvením.

Dosud neznámý pachatel od 10. dubna v časovém rozmezí od 20.00 hodin do 10.20 hodin do 11. dubna 2021 na parkovišti před obchodním domem v Unhošťské ulici v Kladně poškodil bezpečnostní roletu, která slouží jako zabezpečení stánku s občerstvením. Pachatel poté vnikl dovnitř, kde poničil pojezdová kolečka u plynového grilu a odcizil finanční hotovost ve výši 2 000,-Kč. Pachatel svým jednáním způsobil majiteli škodu, která předběžně činí 24 000,-Kč. K trestnému činu došlo v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Kladenští policisté po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestných činů poškození cizí věci a krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž stánku s občerstvením v ulici Unhošťská v Kladně nedaleko parkoviště u obchodního domu. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do stánku a způsobil škodu poškozením i odcizením, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

14. dubna 2021

