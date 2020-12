Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

MLADOBOLESLAVSKO – Zabezpečte si svůj majetek.

Mladoboleslavští policisté prošetřují vloupání do suterénu bytového domu v Mladé Boleslavi v ulici Jičínská, kde zatím neznámý pachatel v době od 11. do 15. prosince tohoto roku násilně vnikl do uzamčené sklepní kóje, kde odcizil horské jízdní kolo, elektrickou vrtačku s příslušenstvím a také lyžařské vybavení. Majiteli způsobil škodu více než 22 tisíc korun.



Zloděje od páchání trestné činnosti neodradil ani vyhlášený nouzový stav a zvýšená trestní sazba, kdy mu za přečin Porušování domovní svobody a zločin Krádež hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.



Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.



