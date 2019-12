Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

KUTNOHORSKO - Policisté v této souvislosti žádají o pomoc.

Dosud neznámý pachatel v době od 30. listopadu 2019 od 20.00 hodin do 1. prosince 2019 do 08.00 hodin vnikl do dvou bytových domů v Kutné Hoře v ulici Fučíkova. Ve sklepních prostorách u jedné kóje odstranil a odcizil visací zámek, následně vnikl do neoznačené vedlejší kóje, odkud odcizil obraz ve dřevěném rámu s motivem portrétu malého chlapce, dále obraz ve dřevěném rámu s motivem ženy sedící u stolu, která pije nápoj ze sklenice a nad dívkou stojí muž, oba v dobových krojích. Zloděj navíc odcizil různé barvy na malování interiérů. V druhém domě pachatel vytrhal z boční stěny sklepní kóje dřevěné latě a vytvořeným otvorem z objektu odcizil zavařovací sklenice a skleněnou vázu, odcizené věci pak ponechal na zemi u sklepa. Svým jednáním zloděj způsobil škodu kolem čtyř tisíc korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Kutné Hoře nebo na telefon 974 875 700 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

2. prosince 2019

