Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do sklepní kóje

PLZEŇ – Zloděj odcizil plastové truhlíky na květiny

Škodu bez mála 400 korun způsobil zatím nezjištěný pachatel, který se v době od 27. února 2019 do 27. dubna 2019 vloupal do sklepních prostor v bytovém domě. Zloděj nezjištěným způsobem překonal uzavření vchodových dveří, dostal se přes společné prostory až do suterénu a poté do sklepa. Zde překonal petlici zámku zajišťující jednu ze sklepních kójí a vnikl dovnitř, kde odcizil tři kusy plastových truhlíků na květiny a jednu velkou plastovou mísu. Policisté z obvodního oddělení Plzeň – Bory zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež a přečin porušování domovní svobody, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

prap. Alena Nováčková

2. května 2019

vytisknout e-mailem