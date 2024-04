Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

Tábor – Zloděj odcizil tři plata vajec.

Policisté pátrají po pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 21. do 25. dubna letošního roku vloupal do sklepní kóje jednoho z domů v Náchodské ulici v Táboře. Po násilném překonání zámku vnikl do jedné ze sklepních kójí, z které odcizil tři plata vajec. Majiteli tím způsobil škodu odhadem za více než 500 korun.

Na místě je tak připomenout důsledné zamykání vstupních dveří do domů, častá kontrola sklepeních prostor a rovněž tak všímavost obyvatel k jedincům či skupinkám osob, které v domě nemají co dělat. Podezřelý pohyb neznámých osob hlaste prosím na lince 158.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 26. dubna 2024

