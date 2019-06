Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do sklepní kóje

PELHŘIMOVSKO: Po pachateli policisté pátrají

Humpolečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se vloupal do sklepní kóje a odcizil potraviny. K případu došlo v době od dopoledních hodin úterý 4. června do deváté hodiny ráno čtvrtka 6. června na ulici Lužická v Humpolci. Pachatel vnikl do sklepní kóje v bytovém domě, které prohledal a odcizil lahve s alkoholem a potraviny. Majiteli vznikla škoda přes jeden tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ policisté nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

7. června 2019

