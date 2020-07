Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

KLADENSKO – Do bytového domu vnikl zloděj.

Policisté Obvodního oddělení Kladno – město prošetřují případ vloupání do sklepní kóje, ke kterému došlo v Kladně v Moskevské ulici. Zatím nezjištěný pachatel v době od 17:00 hodin dne 2. července 2020 do 17:00 hodin dne 13. července 2020 bez užití násilí vnikl do suterénu domu a následně do jedné ze sklepních kójí, ze které odcizil příklepovou vrtačku, vrtáky, nivelační laser a vrtačku, čímž majiteli způsobil škodu převyšující pět tisíc korun.

Skutek je šetřen jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. července 2020

