Vloupání do sklepa objasněno

CHOMUTOVSKO - Odcizené věci policisté vrátili majiteli; V opilosti napadl známého.

V červenci přijali policisté oznámení o vloupání do sklepní kóje panelového domu na sídlišti Zahradní v Chomutově. Neznámý pachatel do kóje vnikl za pomoci násilí a odcizil z ní dětský kočárek a houpačku. Policisté šetřením zjistili, že krádeže se dopustil 33letý Chomutovan, který se nakonec k vloupání také doznal. Policisté od něho zajistili odcizený dětský kočárek a v zastavárně zajistili i houpačku. Tyto věci pak vrátili majiteli.

Dotyčnému již sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za jehož spáchání si může u soudu vyslechnout uložení trestu odnětí svobody až do výše dvou let.

V opilosti napadl známého

Podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu si před pár dny od kadaňských policistů vyslechl 18letý mladík z Chomutova. Ten měl v červenci v nočních hodinách v Kadani před barem fyzicky napadnout svého o devět let staršího známého. Vše se seběhlo poté, co oba muži v baru popili alkohol a venku pak mezi nimi došlo k rozmíšce. Zřejmě právě v důsledku vypitého alkoholu měl mladší z nich do staršího strčit, až upadl na zem, tam ho zakleknout a uštědřit mu několik ran pěstí do obličeje. Poškozený utrpěl zranění, s kterým byl sanitkou převezen do nemocnice, kde nakonec strávil dva dny.

Podezřelému v případě prokázání viny u soudu hrozí až tříletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 31. srpna 2022

