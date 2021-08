Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Písek – Protivín – Zloděj ze sklepa odcizil desítky lahví s olejem, vínem i snowboard.

Protivínští policisté prošetřují vloupání do sklepní kóje v ulici B. Němcové. Zatím nezjištěný pachatel se do společných prostor a sklepa dostal někdy v době od nedělního odpoledne do včerejšího večera. Zloděj překonal petlici a odcizil snowboard, 36 lahví olivového oleje a 50 lahví vína Prosecco. Nechal za sebou bezmála patnáctitisícovou škodu.

Policisté místo činu ohledali, zajistili stopy a okolnosti vloupání dále prošetřují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

12. srpna 2021

vytisknout e-mailem