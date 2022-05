Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do sklepa

KLATOVY - Pachatel si odnesl pneumatické kladivo i bedny s lahvemi od piva.

Policisté na obvodním oddělení v Klatovech přijali oznámení o vniknutí do sklepní kóje. V době od 23. do 25. května tohoto roku neznámý pachatel v domě na ulici Pod Hůrkou vnikl do uzamčené sklepní kóje a odcizil pneumatické kladivo, dvě plastové přepravky s třiceti prázdnými lahvemi od piva a deset lahví s pivem.

Poškozeným vznikla škoda za téměř 1 500 Kč.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

nprap. Dana Ladmanová

27. května 2022

vytisknout e-mailem