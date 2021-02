Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Strakonice – Zřejmě měl žízeň.

Oznámení o vloupání do sklepních prostor domu v ulici Dukelská ve Strakonicích přijali strakoničtí policisté v pátek 29. ledna 2021. Pachatel se násilím vloupal do sklepní kóje někdy v době od 28. ledna 2021 do 29. ledna 2021. Podle poškozeného ze sklepa odcizil dvacet láhví piv a pět láhví vína. Celková škoda je vyčíslena na 660 korun. Za krádež vloupáním pachateli v případě dopadení hrozí až osmileté vězení, neboť se skutku dopustil v době nouzového stavu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

2. února 2021

