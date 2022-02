Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Český Krumlov – Pohorská Ves – Zloděj odcizil čtyři lité disky se zimními pneumatikami značky Dunlop

Kapličtí policisté šetří oznámení krádeže vloupáním do sklepa jednoho z domů v obci Pohorská Ves. Dle majitele ke skutku došlo v blíže neurčené době od 23. prosince 2021 do 14. února 2022. Pachatel se po násilném překonání petlice vloupal do sklepa, kde se zmocnil čtyř litých disků na osobní automobil značky Audi, včetně čtyř nasazených zimních pneumatik značky Dunlop. Majitel odhadl svou škodu na částku 20 000 korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

15. února 2022

