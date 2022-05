Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Strakonice – Zmizel bicykl.

Do sklepa v domě v ulici Nádražní ve Strakonicích se v době od 26. dubna 2022 do 4. května 2022 vloupal dosud neznámý pachatel. Násilím odstranil visací zámek, vnikl do sklepní kóje a odcizil pánské horské jízdní kolo zn. Giant Talon oranžovočervené barvy v celkové hodnotě 15 000 korun. Kolo mělo držák na pití a zadní i přední světlo. Případem se zabývají strakoničtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

5. května 2022

