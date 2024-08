Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepa

Strakonice – Vybraný sklep byl uzamčený jiným zámkem.

Strakoničtí policisté přijali v pondělí 26. srpna 2024 oznámení o vloupání do sklepní kóje v domě v ulici Obránců Míru ve Strakonicích. Neznámý pachatel násilím otevřel sklep, ze kterého odcizil dvanáct balení různých směsí na přípravu kávových a kakaových nápojů určených do nápojových automatů v celkové výši 12 500 korun. Při odchodu zřejmě pachatel sklep uzamkl novým zámkem. K vloupání podle majitele došlo někdy v době od 23. do 26. srpna 2024. Případem se zabývají policisté obvodního oddělení Strakonice.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

27. srpna 2024

