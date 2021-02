Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do sklepa

Kutnohorsko – Policisté v této souvislosti žádají o pomoc.

Kutnohorští policisté šetří případ vloupání do sklepa, ke kterému došlo v době od 5. února 2021 do dne 12. února 2021 v Kutné Hoře. Dosud neznámý pachatel v ulici Masarykova překonal vstupní dveře a vnikl do sklepních prostor panelového domu. U jedné sklepní kóje poškodil uzamčení a vnikl dovnitř, odkud odcizil ruční řezačku na keramickou dlažbu a elektrickou okružní pilu. Celková způsobená škoda je kolem čtyř tisíc korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Kutné Hoře nebo na telefon 974 875 700 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

15. února 2021

