Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do skladu

Český Krumlov – Vyšší Brod – Škoda byla odhadnuta na více než 500 tisíc korun.

Lipenští policisté přijali oznámení na dosud neznámého pachatele, který se v době od 29. do 31. ledna letošního roku vloupal do jednoho ze skladů zboží v katastru obce Vyšší Brod. Po násilném překonání vstupních dveří se dostal do vnitřních prostor skladu, které prohledal a odcizil zde různé spotřební zboží, potraviny, oblečení a boty za více než 500 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného krádež a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

2. února 2022

