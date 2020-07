Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinného domu Třebonín

Kutnohorsko – Zloděj v domě zanechal sepsaný omluvný vzkaz a z místa odešel.

K vloupání do rodinného domu v obci Třebonín došlo v době od 11. července 2020 do 13. července 2020. Dosud neznámý pachatel překonal oplocení pozemku, vnikl na zahradu domu, kde se nejprve snažil otevřít vchodové dveře domu. Následně rozbil a vypáčil v přízemí domu okno vedoucí do společenské místnosti a vnikl dovnitř, kde však nic neodcizil. Zloděj v domě zanechal sepsaný omluvný vzkaz a z místa odešel. Celková způsobená škoda je 10 tisíc korun.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli. Přivítáme veškeré informace vedoucí k jeho ztotožnění na bezplatné lince 158, případně na telefonním čísle čáslavského obvodního oddělení 974 875 710.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

17. července 2020

