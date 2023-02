Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinného domu šetří policisté z OOP Odolena Voda

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Pachatel odešel s prázdnou, na poškození ale způsobil škodu za 70 tisíc Kč.

Od konce minulého týdne se policisté z Obvodního oddělení Odolena Voda zabývají případem vloupání do jednoho z rodinných domů v Klecanech na Praze východ a pátrají po pachateli.

V době od 29. ledna do 2. února 2023 se zatím neznámý pachatel vloupal do rodinného domu, kde poškodil skleněnou výplň dveří u krytého bazénu a následně vniknul i do prostor domu. Uvnitř sice nic neodcizil, ale na poškození způsobil škodu ve výši 70 tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání několika přečinů, a to přečinu porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. února 2023

