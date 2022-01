Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do rodinného domu a přilehlých stodol

ÚNĚŠOVSKO – Pachatel odcizil 350 metrů kabelu o váze přes 100 kilogramů, 8 kusů hliníkových kol a další drobné nářadí.

Policisté z obvodního oddělení Úněšov se zabývají případem vloupání do rodinného domu a přilehlých prostor, ke kterému došlo v době od 2. do 16. ledna 2022 v menší obci nedaleko obce Krsy. Dosud neznámý pachatel vstoupil na pozemek u nemovitosti a za užití násilí poškodil vstupní dveře do obytné části domu, z které odcizil řetězovou pilu. Dále z několika stodol odcizil 50 metrů pogumovaného kabelu, 300 metrů měděného kabelu o váze skoro 100 kg, 8 kusů hliníkových kol, úhlovou brusku a vrtačku. Pachatel způsobil majiteli škodu ve výši téměř 50 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, po pachateli i odcizených věcech i nadále pátrají.



por. Ing. Eva Červenková

17. ledna 2022

