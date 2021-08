Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do rodinného domu

J.Hradec – Škoda činí přes 111 000 korun, neviděli jste pachatele?

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 6:45 hodin do 15:45 hodin včerejšího dne 5. srpna v obci Jižná, poblíž Červené Lhoty, vnikl do rodinného domu za pomoci krumpáče, který zde nalezl. S ním vypáčil plastové dveře vedoucí do kuchyně. V další z místností odcizil hotovost nejméně 60 000 korun, OTP od vozidel, platební kartu bankovního ústavu či občanský, svářecí a strojnický průkaz poškozeného. Dále odcizil 300 Euro a 100 Kuna a nepohrdl ani různými zlatými šperky. S sebou přibral rovněž dvoje pánské hodinky. Svým jednáním tak neznámý pachatel způsobil poškozeným manželům škodu na odcizených věcech ve výši nejméně 101 400 korun a poškozením dveří škodu ve výši nejméně 10 000 korun.

Občané, pokud jste viděli pachatele při činu, či znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

6. srpna 2021

vytisknout e-mailem