Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do rodinného domu

Český Krumlov – Holubov – Zloděj odcizil dvě repliky historických nefunkčních zbraní.

Českokrumlovští policisté přijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který se dle oznamovatele vloupal, v přesně nezjištěné době od 13. do 18. prosince 2020, do jednoho z rodinných domů v katastru obce Holubov. Po násilném překonání dveří na terase se dostal do domu, který prohledal a odcizil zde dvě repliky historických nefunkčních zbraní značky Derringer. Majitel odhadl škodu na částku přesahující 22 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež vloupáním, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Po pachateli i odcizených replikách zbraní intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

21. prosince 2020

