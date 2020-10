Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rodinného domku

Kutnohorsko - Policisté v této souvislosti žádají o pomoc.

Dosud neznámý pachatel v době od 9. září 2020 do 9. října 2020 se vloupal do rodinného domku v obci Vinaře. Zloděj vstoupil na částečně oplocený pozemek, kde u skleněných dveří poškodil skleněnou výplň a vstoupil do domu. Celý dům prohledal a z různých částí domu odcizil ručně dělané obrazy, hodiny kukačky, DVD přehrávač, elektrický odšťavňovač, starožitnou harmoniku v kufru a sadu kouřového skla. Zloděj způsobil škodu téměř šedesát tisíc korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení v Čáslavi nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

13. října 2020

