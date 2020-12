Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do restaurace

Český Krumlov – Zloděj odcizil maso, alkohol, peníze a pokladní terminál.

Českokrumlovští policisté řeší další případ vloupání, tentokrát do Restaurace ve Dvorku. K činu mělo dojít v nočních hodinách z 15. na 16. prosince 2020 v Plešivecké ulici v Českém Krumlově. Po násilném překonání dveří do chodby vnikl do provozovny a odcizil zde jedenáct kilogramů vepřového masa, dvanáct láhví alkoholu, peněženku s drobnými mincemi a pokladní terminál. Navíc poškodil kuchyňský nůž značky Solingen. Majitelem byla odhadnuta škoda na více než 15 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stavu nouze a po pachateli intenzivně pátrají.

Českokrumlovští policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby jim je předal na služebně v Tovární ulici v Českém Krumlově, případně na telefonní lince 974 232 700.

Za případnou pomoc děkujeme.

17. prosince 2020

