Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do restaurace

Strakonice – Přestože nic neodnesl, způsobil škodu za více než dvacet tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Radomyšl pátrají po pachateli, který vnikl v noci na 8. srpna 2022 do restaurace v obci Katovice na Strakonicku. Uvnitř restaurace se pokusil vloupat do automatu s nápoji a do kanceláře. Pachatel poškodil dveře a u automatu zámek pokladny a kryt s ovládací klávesnicí. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 22 000 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

9. srpna 2022

vytisknout e-mailem